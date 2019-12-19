Минниханов: на 50 республиканских госпрограмм будет направлено около 55 млрд рублей

Президент Татарстана Рустам Минниханов пообещал увеличение числа республиканских госпрограмм с 40 до 50. На них будет выделено около 55 млрд рублей.

Об этом он сообщил на съезде Совета муниципальных образований РТ, передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, что ежегодно в мероприятии участвуют около 1,3 тысячи человек. Среди них главы всех муниципальных образований республики, заместители глав районов, руководители исполкомов и т.д.