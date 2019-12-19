Мэрия Казани планирует прирост населения до 1,3 млн человек

К 2022 году в столице РТ будут проживать 1,28 млн человек. Такие расчеты представил председатель комитета экономического развития исполкома Артур Валиахметов.

По планам властей, среднегодовая численность населения Казани будет расти на 1%. По итогам 2019 года количество горожан увеличится на 8,5 тысячи. В начале года количество горожан составляло 1,25 млн человек. К 2022 году в столице РТ будут проживать 1,28 млн человек, передает РБК.

Ранее в России зафиксировали рекордную убыль населения.