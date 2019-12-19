Главное к утру: как пройдет республиканская елка, проверка пиротехники и акция в Агропромпарке

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Стали известны детали проведения республиканской новогодней елки в Татарстане. В «Татнефть Арене» 25 декабря пройдет традиционная республиканская новогодняя елка. Ее посетят более 8 тысяч детей со всей республики от 6 до 14 лет — победители предметных олимпиад, спортивных соревнований, творческих конкурсов, а также дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

В этом году на елке представят уникальную ледовую сказку-мюзикл «В поисках тайного города». Героями будут персонажи сказок и легенд татарской культуры, а действие будет происходить на улицах Казани. Шоу будут транслировать на ледовом покрытии «Татнефти», которое превратится в большой экран.



В Татарстане сотрудники МЧС начали проверять магазины, продающие пиротехнику, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Инспекторы проверяют сертификаты качества, разрешение на торговлю пиротехникой и многие другие необходимые документы, а также умение продавцов использовать огнетушитель.



Вечером к зданию «УНИКСа» на улице Профессора Нужина съехались экстренные службы. Об этом «Реальному времени» сообщил очевидец. Возле здания он заметил пожарную и полицейскую машины. Людей, находящихся в здании, эвакуировали.





В агропромышленном парке «Казань» 20 декабря пройдет фестиваль натурального питания. Каждый 100-й посетитель получит корзину с натуральной фермерской продукцией, произведенной в Татарстане, а каждый 10-й — памятный подарок, рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов.

Кроме того, на фестивале презентуют и проведут конкурс интернет-площадок, которые в Казани доставляют натуральные продукты домой.