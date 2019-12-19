Глава Twitter отписался от Марка Цукерберга, PR— аккаунт Twitter отреагировал на это эмоджи козла
18 декабря глава Twitter Джек Дорси отписался от аккаунта Марка Цукерберга. Примечательно, что перед этим Дорси подписался на специальную страницу, которая сообщает о действиях глав технологических компаний.https://twitter.com/BigTechAlert/status/1206997752225382400
После отписки действие было отражено в микроблоге BigTechAlert. На этот твит отреагировала PR — аккаунт Twitter, отправив эмоджи с козлом.ТехнологииМедиа
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