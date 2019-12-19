Глава Twitter отписался от Марка Цукерберга, PR— аккаунт Twitter отреагировал на это эмоджи козла

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18 декабря глава Twitter Джек Дорси отписался от аккаунта Марка Цукерберга. Примечательно, что перед этим Дорси подписался на специальную страницу, которая сообщает о действиях глав технологических компаний.

После отписки действие было отражено в микроблоге BigTechAlert. На этот твит отреагировала PR — аккаунт Twitter, отправив эмоджи с козлом.