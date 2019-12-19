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День в истории: премьера фильма «Титаник», День военной контрразведки ФСБ РФ, день рождения Брежнева

01:25, 19.12.2019
День в истории: премьера фильма «Титаник», День военной контрразведки ФСБ РФ, день рождения Брежнева
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 19 декабря. В этот день отмечают:

  • День военной контрразведки ФСБ РФ;
  • Международный день помощи бедным.

В этот день произошли следующие события:

  • 1863 год — в Англии запатентован линолеум;
  • 1939 год — в СССР принят на вооружение советский средний танк Т-34;
  • 1945 год — основан Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) МВД;
  • 1997 год — состоялась премьера фильма «Титаник».

Родились:

  • 1852 год — Альберт Абрахам Майкельсон — американский физик, нобелевский лауреат;
  • 1906 год — Леонид Брежнев — советский государственный и политический деятель, глава СССР (1964—1982);
  • 1915 год — Эдит Пиаф — французская певица и актриса;
  • 1944 год — Анастасия Вертинская — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР;
  • 1975 год — Владимир Кристовский — российский музыкант, актер, участник группы «Uma2rmaH».

Ушли из жизни:

  • 1741 год — Витус Беринг — русский мореплаватель, офицер российского флота, полярный исследователь;
  • 1848 год — Эмили Бронте — английская поэтесса;
  • 1866 год — Михаил Петрашевский — русский революционер, мыслитель;
  • 1941 год — Лев Доватор — советский военный деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза;
  • 1965 год — Эмиль Кио — советский артист цирка, иллюзионист, основатель знаменитой династии иллюзионистов.
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