День в истории: премьера фильма «Титаник», День военной контрразведки ФСБ РФ, день рождения Брежнева
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 19 декабря. В этот день отмечают:
- День военной контрразведки ФСБ РФ;
- Международный день помощи бедным.
В этот день произошли следующие события:
- 1863 год — в Англии запатентован линолеум;
- 1939 год — в СССР принят на вооружение советский средний танк Т-34;
- 1945 год — основан Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) МВД;
- 1997 год — состоялась премьера фильма «Титаник».
Родились:
- 1852 год — Альберт Абрахам Майкельсон — американский физик, нобелевский лауреат;
- 1906 год — Леонид Брежнев — советский государственный и политический деятель, глава СССР (1964—1982);
- 1915 год — Эдит Пиаф — французская певица и актриса;
- 1944 год — Анастасия Вертинская — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР;
- 1975 год — Владимир Кристовский — российский музыкант, актер, участник группы «Uma2rmaH».
Ушли из жизни:
- 1741 год — Витус Беринг — русский мореплаватель, офицер российского флота, полярный исследователь;
- 1848 год — Эмили Бронте — английская поэтесса;
- 1866 год — Михаил Петрашевский — русский революционер, мыслитель;
- 1941 год — Лев Доватор — советский военный деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза;
- 1965 год — Эмиль Кио — советский артист цирка, иллюзионист, основатель знаменитой династии иллюзионистов.
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