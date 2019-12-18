Генштаб России считает, что НАТО готовится к крупномасштабному конфликту
Начальник Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что учения НАТО в странах Балтии, Польше, а также в акваториях Черного и Балтийского морей указывают на подготовку альянса к крупномасштабному конфликту.
По его словам, НАТО трактует любые действия России по обеспечению безопасности или любое плановое транспарентное мероприятие в области военного строительства как «угрозу миру». «Красная звезда».
«В доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника», — подчеркнул генерал.
При этом Герасимов заявил об отсутствии предпосылок для начала крупномасштабной войны в период до 2050 года.
Ранее конфликт в Сирии назвали миниатюрной моделью третьей мировой войны.ОбществоВласть
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