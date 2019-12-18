Главное к утру: Сладковский в тройке героев десятилетия, директор казанского филиала «Школы 21», расширение санкций против Украины

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 18 декабря.

Правительство России расширило перечень граждан Украины, против которых вводятся специальные экономические меры. Так, согласно документу, в санкционный список попали еще девять человек. Речь идет о чиновниках и депутатах горсовета Одессы. Еще двоих украинцев из перечня исключили. Таким образом, сейчас в перечень входят порядка 570 человек.

В России стартовало серийное производство модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М. Самолет строится на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова.

Центробанк рекомендовал финансовым организациям разработать кодекс этики финансиста, стандартам которого может следовать топ-менеджмент компании. В нем, в частности, указывается, что «нарушением стандарта профессионализма» является распитие алкоголя в послеобеденное время, поскольку это может отрицательно повлиять на способность выполнять свои профобязанности.

Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Татарстана Александр Сладковский замкнул тройку лидеров в рейтинге «Герои десятилетия. Академическая музыка» журнала Colta.

Руководителем казанского филиала образовательного проекта Сбербанка «Школа 21» будет Айрат Хасьянов. Он также является директором Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета.