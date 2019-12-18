День в истории: первая в России политическая демонстрация, день рождения Никулина, смерть одного из создателей «Тома и Джерри»
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 18 декабря. В этот день отмечают:
- День работников органов ЗАГСа.
- День службы собственной безопасности МВД РФ.
- Международный день мигранта.
В этот день произошли следующие события:
- 1833 год — впервые исполнен Гимн Российской империи «Боже, Царя храни».
- 1876 год — на Казанской площади Санкт-Петербурга прошла первая в Российской истории политическая демонстрация.
- 1892 год — в Санкт-Петербурге состоялась премьера балета «Щелкунчик».
- 1958 год — выведен на орбиту первый в мире спутник связи SCORE.
- 1981 год — совершил первый испытательный полет сверхзвуковой стратегический бомбардировщик ТУ-160.
- 1987 год — вышла в свет первая версия языка Perl.
Родились:
- 1856 год — Джозеф Джон Томсон — английский физик, открывший электрон, Нобелевский лауреат.
- 1863 год — Франц Фердинанд — эрцгерцог австрийский, убийство которого стало поводом для начала Первой мировой войны.
- 1879 год — Пауль Клее — немецкий и швейцарский художник и график.
- 1921 год — Юрий Никулин — советский и российский актер, клоун, телеведущий, народный артист СССР.
- 1946 год — Стивен Спилберг — американский кинорежиссер, сценарист, продюсер.
- 1963 год — Брэд Питт — американский актер, продюсер, обладатель премии «Оскар».
Ушли из жизни:
- 1829 год — Жан Батист Ламарк — французский естествоиспытатель, создатель первой теории эволюции живой природы.
- 1971 год — Александр Твардовский — советский поэт и общественный деятель.
- 2006 год — Джозеф Барбера — американский аниматор, художник мультипликации.
- 2011 год — Вацлав Гавел — чешский писатель и государственный деятель, первый президент Чехии (1993—2003).
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