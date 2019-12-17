Итоги дня: Минниханов против «башкиротатар», ликвидация восьми партий, опрос о выходном 31 декабря

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 1 ноября.

Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил против идеи записывать в переписи двойные национальности, такие как «башкиротатары». По его убеждению, человек должен ощущать себя частью одной нации.



В 2019 году в России стало на восемь политических партий меньше. Федеральный Минюст ликвидировал их за неучастие в выборах на протяжении семи лет.



Президент РТ Рустам Минниханов не определился с введением выходного дня 31 декабря. Он организовал опрос в соцсетях, чтобы узнать мнение подписчиков.



В Татарстане после двух лет расследования закрыли уголовные дела против Эллины Шайер и ее брата Владимира Швецова, приходящихся детьми бывшему вице-премьеру республики Владимиру Швецову-старшему.



Роструд напомнил о выходных и праздниках в 2020 году. Ожидается, что сокращенные рабочие недели выпадут в наступающем году 8 раз.



Видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный взял интервью у порнозвезды Jia Lissa. При этом выпуск видеоподкаста «Без души» был снят прямо под стенами Казанского кремля.



Президент России Владимир Путин наградил мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева почетной грамотой.



Арбитражный суд Татарстана признал банкротом АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования РТ». Процедура конкурсного производства была введена в АИЖК РТ с 12 декабря.