Китайские компании вложат в третью очередь ОЭЗ «Алабуга» более 10 млрд рублей

Общий объем инвестиций в третью очередь особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» составит 24,8 млрд рублей. При этом китайские вложения достигнут 10,2 млрд рублей.

«Это будет совместное предприятие и так называемая Российско-китайская ОЭЗ; управление будет за нашей «Алабугой», а за китайцами — привлечение инвесторов», — приводит ТАСС слова главы АИР РТ Талии Минуллиной.

Она отметила, что бизнес-план проекта делали в компании PWC. Площадку для 106 резидентов планируется разместить на 1 272 га. Часть площади планируется оставить под застройку, а на остальной части возвести модульные производственные площадки.

Напомним, что ОЭЗ «Алабуга» вошла в Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности особых экономических зон (ОЭЗ) России. Она признана наиболее привлекательной для инвесторов.

