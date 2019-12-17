День в истории: первый в мире полет самолета, выход «Симпсонов», День Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 17 декабря. В этот день отмечают:
- День Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ
- Праздник утренних иллюзий
- День сотрудников Государственной фельдъегерской службы РФ
В этот день произошли следующие события:
- 1903 год - в США состоялся первый в мире полет самолета
- 1959 год -Решением правительства СССР созданы ракетные войска стратегического назначения
- 1989 год - вышла в эфир первая серия мультсериала «Симпсоны»
Родились:
- 1778 год - Гемфри Дэви - английский химик и физик, обнаруживший «веселящее» действие закиси азота
- 1830 год - Жюль Гонкур - французский писатель
- 1928 год - Нонна Бодрова - советская телеведущая, диктор Центрального телевидения, Заслуженная артистка России
- 1928 год - Леонид Броневой - советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР
- 1936 год - Франциск - глава Римско-католической Церкви (с марта 2013 года), 266-й Папа Римский
- 1975 год - Милла Йовович - американская актриса, певица и модель
Ушли из жизни:
- 1830 год - Симон Боливар - венесуэльский политический деятель, национальный герой Венесуэлы
- 1907 год - Уильям Томсон (Кельвин) - шотландский ученый-физик
- 1987 год - Аркадий Райкин - советский актер театра, эстрады и кино, режиссер, юморист, Народный артист СССР
- 2001 год - Александр Володин - советский и российский драматург, поэт, сценарист
- 2011 год - Ким Чен Ир - корейский политический и государственный деятель, глава КНДР (1994-2011).
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым