Новости общества

01:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

День в истории: первый в мире полет самолета, выход «Симпсонов», День Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ

01:25, 17.12.2019
День в истории: первый в мире полет самолета, выход «Симпсонов», День Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 17 декабря. В этот день отмечают:

  • День Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ
  • Праздник утренних иллюзий
  • День сотрудников Государственной фельдъегерской службы РФ

В этот день произошли следующие события:

  • 1903 год - в США состоялся первый в мире полет самолета
  • 1959 год -Решением правительства СССР созданы ракетные войска стратегического назначения
  • 1989 год - вышла в эфир первая серия мультсериала «Симпсоны»

Родились:

  • 1778 год - Гемфри Дэви - английский химик и физик, обнаруживший «веселящее» действие закиси азота
  • 1830 год - Жюль Гонкур - французский писатель
  • 1928 год - Нонна Бодрова - советская телеведущая, диктор Центрального телевидения, Заслуженная артистка России
  • 1928 год - Леонид Броневой - советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР
  • 1936 год - Франциск - глава Римско-католической Церкви (с марта 2013 года), 266-й Папа Римский
  • 1975 год - Милла Йовович - американская актриса, певица и модель

Ушли из жизни:

  • 1830 год - Симон Боливар - венесуэльский политический деятель, национальный герой Венесуэлы
  • 1907 год - Уильям Томсон (Кельвин) - шотландский ученый-физик
  • 1987 год - Аркадий Райкин - советский актер театра, эстрады и кино, режиссер, юморист, Народный артист СССР
  • 2001 год - Александр Володин - советский и российский драматург, поэт, сценарист
  • 2011 год - Ким Чен Ир - корейский политический и государственный деятель, глава КНДР (1994-2011).
Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров