КАМАЗ отчитался о выплате по облигациям 176 млн рублей
ПАО «КАМАЗ» сообщило о выплате процентов по облигациям серии БО-05 и серии БО-П03. Общая сумма выплат составила 176,4 млн рублей.
Процент выплат по девятому купону облигаций серии БО-05 составил 9%. Начислено 23,7 млн рублей, следует из сообщения на сервере раскрытия корпоративной информации.
По второму купону серии БО-П03 выплачено 8,75% годовых, или 152,7 млн рублей.
Ранее КАМАЗ отчитался о выплате по облигациям серии БО-04 почти 140 млн рублей.ЭкономикаФинансыПромышленностьБизнес Татарстан
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