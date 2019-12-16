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КАМАЗ отчитался о выплате по облигациям 176 млн рублей

16:32, 16.12.2019
КАМАЗ отчитался о выплате по облигациям 176 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ПАО «КАМАЗ» сообщило о выплате процентов по облигациям серии БО-05 и серии БО-П03. Общая сумма выплат составила 176,4 млн рублей.

Процент выплат по девятому купону облигаций серии БО-05 составил 9%. Начислено 23,7 млн рублей, следует из сообщения на сервере раскрытия корпоративной информации.

По второму купону серии БО-П03 выплачено 8,75% годовых, или 152,7 млн рублей.

Ранее КАМАЗ отчитался о выплате по облигациям серии БО-04 почти 140 млн рублей.

ЭкономикаФинансыПромышленностьБизнес Татарстан
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