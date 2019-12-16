Бизнес вновь стал отказываться от импортного оборудования и машин

Российские промышленные предприятия с 2018 года вновь начали отказываться от импортного оборудования и машин. Об этом свидетельствуют результаты конъюнктурных опросов, проведенных Институтом экономической политики им. Гайдара (есть в распоряжении РБК).

Так, в первый год после введения антироссийских санкций в 2014 году доля российских компаний, заменивших иностранные машины и оборудование отечественными, составила 30%, еще 22% перешли на российское сырье и материалы. Позже темпы импортозамещения в промышленности стали сокращаться. В 2017 году от импортного оборудования отказалось лишь 7% предприятий, от сырья и материалов — 8%.

В 2018 году импортозамещение в промышленности вновь стало расти — в четвертом квартале доля компаний, перешедших на российские аналоги машин и оборудования, составила 10%. В октябре 2019 года она составила 12%.