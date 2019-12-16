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СМИ опубликовали рейтинг самых могущественных стран мира

10:51, 16.12.2019
СМИ опубликовали рейтинг самых могущественных стран мира
Фото: pxhere.com

Издание U.S.News выложило рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года, составленный аналитиками BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании. Они оценивали экономику, влияние на политической арене, военную силу, лидерство в мире и участие в международных альянсах.

Первое место заняли США, далее идут Россия, Китай, Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.

Странами с наименьшим влиянием в мире оказались Эстония, Латвия, Литва, Словения и Словакия.

Ранее Россия заняла седьмое место в рейтинге стран мира с самым высоким потреблением алкогольной продукции на душу населения. В среднем за год россиянин выпивает 11,1 литра спиртного.

Общество
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