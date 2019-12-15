Сборная России по хоккею заняла второе место на Кубке Первого канала
Сборная России по хоккею победила команду Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.
Встреча на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге завершилась победой россиян со счётом 2:0. Дубль в матче оформил нападающий ЦСКА Антон Слепышев.
Таким образом, россияне одержали две победы в трех матчах и заняла второе место на турнире. Обладателем Кубка Первого канала стала Швеция, победив в трех встречах.СпортХоккей
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