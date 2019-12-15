Россия опротестует решение WADA о запрете выступлений под национальным флагом

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретить российским спортсменам выступать под флагом России будет включено в апелляцию, которая будет направлена в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

«То, что в решении WADA изрядная доля политики — это однозначно. Мы считаем, что решение о лишении России флага на международных соревнованиях, в том числе на грядущей в Японии Олимпиаде, противоречит Олимпийской хартии. Оно является для нас неприемлемым», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Большая игра» на Первом канале (цитата по RT).

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Также России запрещено проводить чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.