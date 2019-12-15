Медик рассказал об опасности резкого похолодания

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Доктор медицинских наук, профессор Борис Ревич сообщил, что резкое понижение температуры и продолжительный период аномальных морозов плохо сказываются на здоровье человека и могут привести к гипоксии.

«Представьте себе кровеносную систему как систему большого количества трубок и трубочек. Они функционируют, чтобы доставить кислород к сердцу и головному мозгу. В пожилом возрасте эластичность этих трубочек несколько меняется, и показатели вязкости крови также. Это очень важно, потому что какие-то значительные нарушения могут привести к инсультам. Происходит сбой в снабжении кислородом. Это самое главное, что может быть. Могут быть легкие варианты гипоксии, то есть недостатка кислорода из-за сужения сосудов во время холодов», — цитирует Ревича «РИА Новости».

Он отметил, что неблагоприятное воздействие на организм могут усугублять угольные ТЭЦ и сопровождающие их работу выбросы.

По прогнозам Гидрометцентра, этой зимой в России будут чаще обычного отмечаться резкие перепады температуры. Например, на данный момент в Татарстане наблюдается минусовая температура, а со следующей недели ожидается потепление.

