В Гидрометцентре назвала причины потепления в европейской части России

И.о. руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о причинах аномального потепления в европейской части России, прогнозируемого на ближайшие дни.

«По климату раньше мы отставали как будто бы примерно на месяц, а вот с ближайших дней отставание начнётся на полтора месяца. Температура в центре европейской части России будет превышать норму на 7—8 градусов. Это связано с тем, что в ближайшие дни, начиная с завтрашнего вечера, в европейскую Россию будут поступать очень тёплые воздушные массы из южной Атлантики и со Средиземного моря», — цитирует его RT.

По прогнозам Гидрометцентра, с завтрашнего дня дневная температура будет в районе +1…+3 градусов. В начале следующей недели, вплоть до четверга, ожидается дневная температура +2…+5 °С, а ночная — +0…+1°С

Синоптик отметил, что солнечные лучи в принципе «сейчас не играют никакой роли».

«С завтрашнего дня прогнозируется небольшой дождь и мокрый снег. Ближайшее похолодание наступит только на следующей неделе в пятницу», — добавил он.

Ранее Гидрометцентр Татарстана сообщил о потеплении с начала следующей недели.