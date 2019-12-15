Сегодня в Татарстане температура опустится до -19 градусов

Фото: Гидрометцентр РТ

В Татарстане 15 декабря ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром температура воздуха опустится 8—13 градусов мороза, при прояснениях до -19. Днем температура воздуха будет держаться в диапазоне от -5 до -10 градусов, передает Гидрометцентр РТ.

В следующие дни, 16 и 17 декабря, будет облачно. В воскресенье выпадет снег, в отдельных районах Татарстана ожидается метель. Ночью температура опустится до минус 7—12, днем от -1 до -6 градусов. В понедельник в Татарстане ожидается потепление до +1 и осадки в виде мокрого снега.