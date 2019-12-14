Путин внес на рассмотрение законопроект о звании “Город трудовой доблести”

Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, с предложением установить в России почетное звание “Город трудовой доблести”. Документ опубликован на сайте думской базы данных.

«Почетное звание «Город трудовой доблести» будет присваиваться городу, жители которого внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», — говорится в тексте, подписанном президентом.

Звание будет присуждаться указом президента в канун праздника Весны и Труда 1 мая.

Отметим, что вчера Владимир Путин побывал в Набережных Челнах на заводе КАМАЗ.