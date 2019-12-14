Новости общества

11:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин внес на рассмотрение законопроект о звании “Город трудовой доблести”

10:55, 14.12.2019
Путин внес на рассмотрение законопроект о звании “Город трудовой доблести”
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, с предложением установить в России почетное звание “Город трудовой доблести”. Документ опубликован на сайте думской базы данных.

«Почетное звание «Город трудовой доблести» будет присваиваться городу, жители которого внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», — говорится в тексте, подписанном президентом.

Звание будет присуждаться указом президента в канун праздника Весны и Труда 1 мая.

Отметим, что вчера Владимир Путин побывал в Набережных Челнах на заводе КАМАЗ.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров