Итоги дня: приезд Путина на юбилей КАМАЗа, снижение ключевой ставки, рекордная убыль населения РФ

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 13 декабря.

Сегодня президент РФ Владимир Путин в седьмой раз побывал с визитом в Набережных Челнах, поздравив КАМАЗ и его работников с полувековым юбилеем завода в непростые для предприятия времена — с падающими продажами грузовиков на российском рынке. Перед юбилейным торжеством ему показали новую кабину и двигатель для новейшей модели КАМАЗа. Путин также должен провести сегодня две встречи: одну с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым и главой «КАМАЗа» Сергеем Когогиным, другую — с президентом РТ Рустамом Миннихановым. Подробнее — в материале «Реального времени».



Естественная убыль населения в 2019 году достигнет рекордно высокого показателя за 11 лет. За 9 месяцев этого года она составила 259,6 тысячи человек.

Серийное производство российского автомобиля Aurus начнется в первом квартале 2021 года на заводе Ford Sollers в Елабуге. Уточняется, что производство полного цикла включает в себя штамповочное производство, производство двигателей, цех сборки, цех окраски и цех сварки.

Казанский зооботсад «Река Замбези» анонсировал свое открытие в тестовом режиме 21 декабря. Стоимость взрослого билета составит 300 рублей, детского (с 3 до 14 лет) — 150 рублей.

Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 б.п., до 6,25% годовых. Прогноз роста ВВП в 2020—2022 годах сохранен Банком России без изменений. Темп прироста ВВП будет постепенно увеличиваться с 0,8—1,3% в 2019 году до 2—3% в 2022 году.