В Москве частично потушили пожар на горящем складе

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Пожар на складе на Варшавском шоссе в Москве частично потушен.

Площадь пожара достигала 7000 кв.м, а конструкции перекрытия обрушились на площади 300 кв.м. Площадь горящего здания составляет 30 тыс. квадратных метров, уточнили «Интерфаксу» в МЧС.

Также ведомство пояснило, что на загоревшемся складе взорвались ёмкости с легковоспламеняемой жидкостью и лакокрасочными изделиями.

Напомним, в ходе ликвидации возгорания пострадал один пожарный, к тушению были привлечены два вертолета.