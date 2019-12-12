Российские клубы не сыграют в еврокубках весной впервые за 18 лет

«Краснодар» в последнем матче группового этапа Лиги Европы проиграл испанскому «Хетафе» (0:3).

После этого поражения краснодарцы заняли третье место в группе C и потеряли все шансы выйти в плей-офф турнира.

Ранее из Лиги чемпионов вылетели «Локомотив» и «Зенит» с четвертым местом в группе, а ЦСКА досрочно потерял шансы на выход в плей-офф еще в прошлом туре.

Таким образом, впервые за последние 18 лет ни один из российских клубов не сыграет в весенней стадии еврокубков.