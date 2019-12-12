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Главой исполкома Лениногорска стал Риваль Сытдиков

20:12, 12.12.2019

Руководителем исполкома Лениногорска стад 32-летний начальник местного организационного отдела аппарата совета Риваль Сытдиков. За него единогласно проголосовали местные депутаты.

Также на пост претендовал помощник главы района по вопросам противодействия коррупции Ильдар Губайдуллин.

Сытдиков работает в Лениногорском районе с сентября 2009 года. Он занимал должности ведущего специалиста, помощника главы по вопросам противодействия коррупции, начальника организационного отдела.

ОбществоВласть Татарстан
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