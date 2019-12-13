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Режиссер «Великого Гэтсби» снимет «Мастера и Маргариту»

04:29, 13.12.2019
Режиссер «Великого Гэтсби» снимет «Мастера и Маргариту»
Фото: flickr.com

Режиссер Баз Лурман приобрел права на экранизацию романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

Продюсировать новый проект будет помогать Наталья Рогаль, сообщает Deadline.

Фильмом будет заниматься компания Baz & Co. Сроки съемки картины и ее выхода пока не раскрываются.

Баз Лурман снял такие фильмы, как «Мулен Руж!» (2001), «Австралия» (2008), «Великий Гэтсби» (2013), «Отжиг» (2017). Сейчас он готовится к съемкам байопика об Элвисе Пресли.

    ОбществоКультура
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