Режиссер «Великого Гэтсби» снимет «Мастера и Маргариту»
Режиссер Баз Лурман приобрел права на экранизацию романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.
Продюсировать новый проект будет помогать Наталья Рогаль, сообщает Deadline.
Фильмом будет заниматься компания Baz & Co. Сроки съемки картины и ее выхода пока не раскрываются.
Баз Лурман снял такие фильмы, как «Мулен Руж!» (2001), «Австралия» (2008), «Великий Гэтсби» (2013), «Отжиг» (2017). Сейчас он готовится к съемкам байопика об Элвисе Пресли.
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