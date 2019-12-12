В Казани осужденного из ИК-2 перевели на тюремный режим за более чем 100 взысканий

Приволжский районный суд Казани рассмотрел материал о переводе отрицательно характеризующегося осужденного на тюремный режим.

Установлено, что 2 июня 2005 года Алексей Керженцев был осужден Верховным судом РТ за убийство, разбой и незаконное приобретение оружия и приговорен к 18 годам 7 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Осужденный характеризуется крайне отрицательно, состоит на строгих условиях содержания, допускает систематические нарушения режима содержания. В отношении него наложено 102 взыскания: 22 выговора, 73 взыскания в виде водворения в штрафной изолятор, семь раз он переводился в помещение камерного типа, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По закону осужденные, являющиеся злостными нарушителями, могут быть переведены из исправительных колоний общего, строгого и особого режимов в тюрьму на срок не свыше трех лет с отбыванием оставшегося срока наказания в исправительной колонии того вида режима, откуда они были направлены в тюрьму. В итоге суд постановил перевести осужденного для дальнейшего отбывания наказания из колонии строгого режима ИК-2 на тюремный вид режима сроком на 2,5 года.