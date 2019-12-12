Жительница Челнов перевела более 800 тыс. рублей мошеннику, желая получить многомиллионное наследство

Пожилая жительница Набережных Челнов перевела более 800 тыс. рублей мошеннику, желая получить 1,5 млн евро наследства.

Полгода назад она получила письмо из-за рубежа от юриста, который якобы занимался наследственным делом. Он сообщил, что женщина стала наследницей умершего родственника ее мужа и ей полагается треть от завещанных 4,2 млн евро.

У 78-летней пенсионерки не возникло подозрений, так как у мужа действительно были родственники за границей, и она продолжила переписку. Зарубежный юрист сразу сообщил об условиях: челнинке нужно дать согласие на наследство, активировать счет в местном банке и перечислить некоторую сумму денег.

Так, за полгода женщина под разными предлогами перевела более 800 тыс. рублей, причем и в российской, и в иностранной валюте. Необходимую сумму пенсионерка занимала у знакомых, брала кредиты в банках и займы по объявлениям.

Лжеюрист объяснял, что наследство должно покрыть все расходы, однако тянул с исполнением завещания. Пенсионерка обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В настоящее время принимаются меры по установлению и розыску злоумышленника, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

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