Новости общества

18:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Жительница Челнов перевела более 800 тыс. рублей мошеннику, желая получить многомиллионное наследство

17:51, 12.12.2019
Жительница Челнов перевела более 800 тыс. рублей мошеннику, желая получить многомиллионное наследство
Фото: pxhere.com

Пожилая жительница Набережных Челнов перевела более 800 тыс. рублей мошеннику, желая получить 1,5 млн евро наследства.

Полгода назад она получила письмо из-за рубежа от юриста, который якобы занимался наследственным делом. Он сообщил, что женщина стала наследницей умершего родственника ее мужа и ей полагается треть от завещанных 4,2 млн евро.

У 78-летней пенсионерки не возникло подозрений, так как у мужа действительно были родственники за границей, и она продолжила переписку. Зарубежный юрист сразу сообщил об условиях: челнинке нужно дать согласие на наследство, активировать счет в местном банке и перечислить некоторую сумму денег.

Так, за полгода женщина под разными предлогами перевела более 800 тыс. рублей, причем и в российской, и в иностранной валюте. Необходимую сумму пенсионерка занимала у знакомых, брала кредиты в банках и займы по объявлениям.

Лжеюрист объяснял, что наследство должно покрыть все расходы, однако тянул с исполнением завещания. Пенсионерка обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В настоящее время принимаются меры по установлению и розыску злоумышленника, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Ранее в Челнах сотрудница салона сотовой связи оформила на клиентку кредит без ее ведома.

ОбществоПроисшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров