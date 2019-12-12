Главное к утру: ставка ФРС, земли под ВСМ и цена коворкинга в Казани

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро четверга, 12 декабря.



Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5—1,75% годовых. Такое решение и предсказывали эксперты.



Кабмин Татарстана постановил снять ограничение на использование земель, зарезервированных для строительства ВСМ Москва — Казань. Срок резервирования земель для госнужд истек.



За год расценки казанских коворкингов поднялись на 7%. Аренда одного рабочего места достигла в среднем 10,2 тысячи рублей в месяц.



Телеканал ТНТ убрал из эфирной сетки сериал «Слуга народа», в котором снимался украинский президент Владимир Зеленский. Сериал продержался один день.

Нижнекамский аэропорт Бегишево номинировали на премию «Воздушные ворота России».

