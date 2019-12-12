Ученые опровергли популярный миф об открывании банки с пивом

Ученые из Университета Южной Дании в Оденсе выяснили, что предварительное постукивание по банке с пивом не предотвращает выплескивание пены при ее вскрытии.

Для эксперимента у ученых было 1 031 банка пива емкостью 330 миллилитров, половину из которых трясли в шейкере, другу половину не трясли вовсе. Часть банок перед вскрытием постукивали, трижды щелкнув пальцем по боковой поверхности. В итоге, банки, которые трясли в шейкере, при вскрытии потеряли в среднем 3,45 грамма пива, а остававшиеся в покое банки — не более 0,51 грамма. При этом постукивание пальцем никак не отразилось на результатах, говорится на сайте arXiv.org.

«Это говорит о том, что постукивание не помогает пузырькам подниматься вверх. Возможно, потому что пиво содержит протеины ячменя, которые стабилизируют пузырьки газа. Белки препятствуют росту пузырьков над поверхностью жидкости. Этот процесс помогает создавать пенную шапку в стакане пива», — сообщил один из ученых.

Ранее сообщалось, что продажи пива в России за июль — сентябрь 2019 года сократились почти на 10%. Производство напитка снизилось на 5,6%.