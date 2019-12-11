Итоги дня: кадровые перестановки в «Татмедии», Казань в списке удобных для жизни городов, уровень инфляции в РТ

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 11 декабря.

На медиарынке Татарстана произошли сегодня важные кадровые перестановки. Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил о намерении назначить руководителем АО «Татмедиа» гендиректора ИА «Татар-информ» Шамиля Садыкова. Бывший гендиректор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин опубликовал в «Инстаграме» мем по случаю своего ухода из компании. На картинке он и компания разъезжаются по разным дорогам. Позже Кузьмин рассказал, что ему предложили должность советника руководителя аппарата президента Татарстана, помимо этого он сообщил о намерении развивать телевизионные и интернет-проекты.



Новая часть казанского зоопарка «Река Замбези» должна открыться перед Новым годом. Билеты на представления уже начали продаваться. Судя по билетам елки в зоопарке начнутся с 28 декабря. Цены на них начинаются от 1,2 тыс рублей.



Глава Министерства спорта Татарстана Владимир Леонов смотрел футбольное видео во время заседания коллегии Минспорта РФ. Татарстанский чиновник достал телефон и погрузился в обзор матча Лиги чемпионов между французским «Лионом» и немецким «Лейпцигом». Леонов попал под объектив камеры в тот момент, когда министр спорта РФ Павел Колобков выступал с докладом о стратегии развития международных спортивных отношений. При этом сам чиновник сидел в первом ряду — около снимающих репортеров.

Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы реализации пилотного проекта применения технологии MOL — ПАВ-полимерного заводнения на месторождениях «Татнефти». Сегодня в рамках рабочего визита в Братиславу глава республики посетил нефтеперерабатывающий завод «Словнафт». Пилотный проект предполагает повышение нефтедобычи с помощью химических средств. Также делегация Татарстана обсудила возможность использования разработки компании MOL резино-модифицированного битума в автодорожном строительстве республики.

Институт «Урбанистика» провел исследование, где в России можно проживать комфортно и доступно по стоимости жилья. Казань вошла в список удобных для жизни городов. Согласно рейтингу, удобными для жизни можно считать 23 города из 100, среди которых семь миллионников — Петербург, Уфа, Екатеринбург, Ростов, Самара, Воронеж, а также татарстанская столица.



По итогам ноября инфляция в Татарстане составила 0,3%, с начала 2019 года — 2,5%. Цены на продукты в ноябре возросли по сравнению с предыдущим месяцем на 0,6%, рост с начала года составил 1,8%. Непродовольственные товары стали дороже на 0,2%, с начала года — на 2,5%. Цены на услуги в ноябре не изменились, а с начала года выросли на 3,5%.

