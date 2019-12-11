На Украине депутата Госдумы заочно приговорили к 14 годам тюрьмы за госизмену

Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 14 годам лишения свободы депутата Госдумы от Крыма Светлану Савченко за государственную измену.

Уставлено, что Савченко участвовала в заседании бывшей Верховной рады АРК, на котором были приняты постановления о независимости и о правопреемстве Крыма, что «в дальнейшем привело к оккупации полуострова», сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК).

Также политик принимала участие во внеочередном заседании Госсовета Крыма, чем «обеспечила функционирование указанного незаконно созданного органа», на этом же заседании была принята Конституция Республики Крым, согласно которой она стала неотъемлемой частью территории РФ.