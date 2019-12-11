Антивирус Avast следил за пользователями и продавал их данные

Бесплатный антивирус Avast собирал данные пользователей и выставлял их на продажу.

По словам гендиректора компании Ондрея Влчека, информацию пользователей действительно продавали, но перед этим удаляли имена, URL-адреса и другую персональную информацию. В беседе с Forbes он уточнил, что пользовательская активность в интернете отслеживалась при помощи расширений браузера Avast, после чего обезличенные данные анализировала компания Jumpshot.

После этого информация выставлялась на продажу. Гендиректор Avast также объяснил, что данные обычно покупали люди, которые занимаются рекламными кампаниями. С помощью этой информации они могут узнать, какие сайты пользуются популярностью, какие товары чаще всего покупают и так далее.

По этой причине ряд браузеров идентифицировали Avast как шпионское ПО. Софт компании даже был удален из магазинов расширений Mozilla и Opera, добавил «Ридус».

Ранее СМИ сообщили об утечке данных клиентов ВТБ.