Главное к утру: Путин о протестах, Минниханов в Словакии и Hyperloop в Татарстане

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 11 декабря.

Президент России Владимир Путин жестко прокомментировал летние протесты в Москве. Он заверил, что в России каждый имеет право выражать мнение законными способами. При этом глава государства допускает, что за броском пластикового стаканчика последуют массовые беспорядки.



Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Словакию накануне вечером. Сегодня он посетит нефтеперерабатывающий завод «СловНАФТ» и встретится с представителями руководства группы компаний.



Сооснователь прошедшего в Казани конкурса World Travel Awards Грэм Кук предложил построить в Татарстане скоростную железную дорогу Илона Маска Hyperloop. Он считает, что это привлечет в республику множество туристов.



Казанская писательница Гузель Яхина («Дети мои») получила третий приз национальной литературной премии «Большая книга». Церемония прошла во вторник в Доме Пашкова.



Российский телеканал ТНТ с 11 декабря начнет показывать украинский сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский.

