Эксперт оценил идею конфискации машин у пьяных водителей

Автоэксперт Вячеслав Субботин прокомментировал предложение ГИБДД конфисковывать машины у водителей в случае повторного проезда в состоянии алкогольного опьянения.



По его словам, эта мера уже реализована в нескольких странах, однако она является слишком жесткой.

«Наказывать таких водителей, безусловно, нужно, но не таким способом, когда имущество отбирается у семьи... Лишать всю семью автомобиля несправедливо», — цитирует RT эксперта.

Ранее сообщалось, что для получения водительских прав в медкомиссию введут обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.