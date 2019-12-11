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Эксперт оценил идею конфискации машин у пьяных водителей

00:32, 11.12.2019
Эксперт оценил идею конфискации машин у пьяных водителей
Фото: pxhere.com

Автоэксперт Вячеслав Субботин прокомментировал предложение ГИБДД конфисковывать машины у водителей в случае повторного проезда в состоянии алкогольного опьянения.

По его словам, эта мера уже реализована в нескольких странах, однако она является слишком жесткой.

«Наказывать таких водителей, безусловно, нужно, но не таким способом, когда имущество отбирается у семьи... Лишать всю семью автомобиля несправедливо», — цитирует RT эксперта.

Ранее сообщалось, что для получения водительских прав в медкомиссию введут обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.

Общество
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