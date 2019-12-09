Итоги дня: отстранение России от соревнований, KazanMall, отдых учителей за счет учеников

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 9 декабря.

Сегодня стало известно о решении WADA отстранить Россию на четыре года от участия в спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Россия будет обжаловать решение.

Комиссия исполкома по согласованию вопросов размещения герба и флага города дала разрешение на использование слова «Казань» в названии Центра семейного отдыха. Строящийся центр на Павлюхина получит название KazanMall.

Также в понедельник было объявлено, что в 2019 году на благоустройство общественных пространств Казани были выделены рекордные 1,5 млрд рублей. Это на 250 млн рублей больше, чем в предыдущем году.

Перевозчики Казани получили приглашение от министра транспорта РТ на разговор об оплате компенсации на перевозку льготников. Ожидается, что завтра будет ясно, будет ли повышаться цена на проезд или будет изменена компенсация за перевозку льготников. Встреча пройдет 10 декабря.

В Международный день борьбы с коррупцией в Казани под руководством президента Татарстана обсудили ситуацию с взятками, бюджетными хищениями и поборами в образовании и медицине. Прокурор РТ Илдус Нафиков озвучил новый антирекорд элитной гимназии №19 Казани и призвал перестать «кошмарить» родителей поборами. Рустам Минниханов потребовал обеспечить прозрачность приема первоклашек и десятиклассников. Мэр Казани Ильсур Метшин пообещал — устных отказов в переводе выпускников девятых классов больше не будет. Детали — в материале «Реального времени».