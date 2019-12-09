Анализы крови помогли ученым обнаружить этапы старения человека

Ученые из Стенфордского университета и других вузов выявили этапы старения, анализируя данные о содержании белков в крови. Исследование показало, что в 34, 60 и 78 лет биохимия крови заметно меняется.

Именно в эти годы начинается перестройка всего организма, считают специалисты. Они обнаружили кардинальное изменение в концентрации тех или иных белков, говорится в отчете на сайте вуза.

В ходе исследования ученые использовали данные анализов крови 4 263 человек в возрасте от 18 до 95 лет. В них содержалась информация по 3 000 белков.

Выяснилось, что для определения возраста пациента достаточно данных о 373 белках. При этом приблизительно определить возраст можно по показателям девяти белков.

Как надеются исследователи, эти открытия позволят выяснить, как проходит старение и какие изменения организма можно остановить, отсрочить или обратить вспять.

В исследовании участвовали ученые из различных стран, в том числе и представители нижегородского Университета Лобачевского.