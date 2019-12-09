День в истории: патент роликов, день рождения Джона Мильтона, международный день борьбы с коррупцией
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 9 декабря. В этот день отмечают:
- День Героев Отечества
- День рождения компьютерной мыши
- Международный день борьбы с коррупцией
- День ведомственной охраны железнодорожного транспорта РФ
В этот день произошли следующие события:
- 1884 год - в США запатентованы роликовые коньки
- 1929 год - основано Реологическое общество
- 1989 год — после длительно перерыва вновь начинает издаваться газета «Коммерсантъ»
- 2005 год - в Лондоне вышел в свой последний рейс двухэтажный автобус «Routemaster»
Родились:
- 1608 год - Джон Мильтон - английский поэт, мыслитель
- 1748 год - Клод Луи Бертолле - французский химик
- 1936 год - Александр Иванов - советский поэт, публицист, пародист, сатирик и телеведущий
Ушли из жизни:
- 1641 год - Антонис Ван Дейк - фламандский художник, мастер парадного портрета
- 1814 год - Джозеф Брама - английский изобретатель
- 1937 год - Нильс Густав Дален - шведский изобретатель, Нобелевский лауреат
- 1941 год - Дмитрий Мережковский - русский писатель, поэт, критик.
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