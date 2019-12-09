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День в истории: патент роликов, день рождения Джона Мильтона, международный день борьбы с коррупцией

01:25, 09.12.2019
День в истории: патент роликов, день рождения Джона Мильтона, международный день борьбы с коррупцией
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 9 декабря. В этот день отмечают:

  • День Героев Отечества
  • День рождения компьютерной мыши
  • Международный день борьбы с коррупцией
  • День ведомственной охраны железнодорожного транспорта РФ

В этот день произошли следующие события:

  • 1884 год - в США запатентованы роликовые коньки
  • 1929 год - основано Реологическое общество
  • 1989 год — после длительно перерыва вновь начинает издаваться газета «Коммерсантъ»
  • 2005 год - в Лондоне вышел в свой последний рейс двухэтажный автобус «Routemaster»

Родились:

  • 1608 год - Джон Мильтон - английский поэт, мыслитель
  • 1748 год - Клод Луи Бертолле - французский химик
  • 1936 год - Александр Иванов - советский поэт, публицист, пародист, сатирик и телеведущий

Ушли из жизни:

  • 1641 год - Антонис Ван Дейк - фламандский художник, мастер парадного портрета
  • 1814 год - Джозеф Брама - английский изобретатель
  • 1937 год - Нильс Густав Дален - шведский изобретатель, Нобелевский лауреат
  • 1941 год - Дмитрий Мережковский - русский писатель, поэт, критик.
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