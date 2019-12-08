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День в истории: убийство Джона Леннона, день рождения Гиляровского, создание СНГ

01:25, 08.12.2019
День в истории: убийство Джона Леннона, день рождения Гиляровского, создание СНГ
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 8 декабря. В этот день отмечают:

  • День художника;
  • Мировой день зажженных свечей;
  • Всемирный день детского телевидения и радиовещания;
  • День российского казначейства.

В этот день произошли следующие события:

  • 1931 год — в США запатентован коаксиальный электрический кабель;
  • 1955 год — Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила флаг Евросоюза;
  • 1980 год — совершено покушение на Джона Леннона, одного из легендарных The Beatles;
  • 1991 года — подписано Беловежское соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).

Родились:

  • 1542 год — Мария Стюарт — королева Шотландии (1542—1567);
  • 1802 год — Александр Одоевский — русский князь, декабрист, поэт, писатель;
  • 1844 год — Эмиль Рено — французский изобретатель, художник;
  • 1855 год — Владимир Гиляровский — русский и советский писатель, журналист;
  • 1943 год — Джим Моррисон — американский поэт и певец, лидер и вокалист группы The Doors.

Ушли из жизни:

  • 1793 год — Мари Жанна Дюбарри — официальная фаворитка французского короля Людовика XV;
  • 1863 год — Наталия Гончарова (Пушкина-Ланская) — русская аристократка, супруга великого русского поэта А.С. Пушкина;
  • 1980 год — Джон Леннон — английский музыкант, певец, поэт, композитор, один из основателей группы The Beatles.
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