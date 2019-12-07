Программа капремонта в Татарстане не завершена из-за Казани и нескольких поселений

Глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин рассказал о реализации программы капремонта многоквартирных домов. В ряде городов и сел работы еще не завершены, например в Казани.

Кроме того, были названы муниципальные образования, которые закончили ремонт, но еще не оформили документы, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что в Набережных Челнах завершены работы по капремонту еще в конце ноября. В городе за год потратили более 1,24 млрд рублей на ремонт 123 домов.