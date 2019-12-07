Минниханов наградил лучших чиновников Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил награды победителям республиканского конкурса «Лучший государственный гражданский служащий РТ». Дипломы получили 12 чиновников.

Победители конкурса награждаются не только дипломами, но и премией в 50 тысяч рублей, напоминает пресс-служба президента РТ.

Минниханов отметил, что каждый госслужащий вносит свой вклад в дальнейшее развитие республики. Поэтому мероприятия подобные этому конкурсу положительно влияют на сплочение сотрудников и их мотивацию

Напомним, что республиканский конкурс проводится в шестой раз. За это время награды получили 58 чиновников.