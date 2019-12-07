В США несколько районов вокруг базы ВВС эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе

Жителей районов, прилегающих к базе ВВС США Патрик в штате Флорида, эвакуировали из-за сообщений о заложенной на ее территории бомбе.

«Сообщается об угрозе [взрыва] бомбы на базе ВВС США Патрик во Флориде. В прилегающих зонах из соображений безопасности проведена эвакуация», — передает ТАСС сообщение командования 45-го космического крыла американских ВВС.

Отмечается, что сотрудники служб безопасности, Минобороны и пожарной службы расследуют на месте все обстоятельства.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате стрельбы на авиабазе Военно-морских сил (ВМС) США в Пенсаколе (штат Флорида) возросло до четырех. Отмечается, что среди погибших и сам стрелок. Пострадавшие были доставлены в больницы.