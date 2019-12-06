Итоги дня: заключение о соответствии нового зоопарка в Казани, приговор Егору Жукову, вручение премии «Юрист года РТ»

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 6 декабря.

Кунцевский райсуд Москвы признал студента Высшей школы экономики Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму. Он приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Сегодня же Жуков стал корреспондентом отдела политики и экономики «Новой газеты».



Новый зоопарк Казани «Река Замбези» получил заключение о соответствии.

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии вручения Российской юридической премии имени Г.Ф. Шершеневича и премии «Юрист года РТ». Так, премию Шершеневича получили завкафедрой гражданского права юрфака МГУ Евгении Суханов и профессор кафедры теории государства и права Московской юридической академии Валерий Лазарев.

Сегодня Следком по РТ сообщил о преступлении в маршрутном автобусе №90 Казани. По данным следствия, по дороге в Куюки 4 декабря неустановленный мужчина схватил девятилетнюю девочку за руку и совершил насильственные действия сексуального характера.

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания «Заслуженный географ России». Оно будет присваиваться высокопрофессиональным специалистам в области географии за личные заслуги в совершении географических открытий, проведении научных экспедиций и исследований.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась с просьбой к вице-премьеру и главе аппарата правительства Константину Чуйченко ускорить прохождение через Госдуму законопроекта о запрете «клеток» в судах.

Популярный автомобильный блогер Эрик Давидович (Эрик Китуашвили) оценил качество уборки дорог в Казани. В столицу Татарстана он приехал для съемок очередного обзора.