Жителя Краснодарского края обвинили в утечке данных почти 700 тыс. сотрудников РЖД

Следственный комитет предъявил обвинения жителю Краснодарского края в связи с утечкой персональных данных почти всех сотрудников РЖД — 703 из 730 тыс. человек.

По версии следствия, обвиняемый, используя для авторизации незаконно полученные учетные записи двух сотрудников РЖД и 96 уникальных IP-адресов, получил доступ «к охраняемой законом информации, находящейся на внутренних ресурсах организации». Далее он скопировал данные о руководстве РЖД и других сотрудниках, которые затем оказались в интернете. Мужчина признал вину, сообщается на сайте СК.

Утечка данных сотрудников РЖД была обнаружена в конце августа. В открытом доступе оказались ФИО, даты рождения, СНИЛС, адреса, номера телефонов и фотографии.