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День в истории: основание Эрмитажа, день рождения Бернини, Международный день гражданской авиации

01:25, 07.12.2019
День в истории: основание Эрмитажа, день рождения Бернини, Международный день гражданской авиации
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 7 декабря. В этот день отмечают:

  • День Георгиевского креста;
  • День инженерно-авиационной службы (ИАС) ВКС России;
  • Международный день гражданской авиации.

В этот день произошли следующие события:

  • 1764 год — основан Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге;
  • 1934 год — образованы Кировская, Оренбургская, Омская области и Красноярский край;
  • 1944 год — подписана Конвенция о международной гражданской авиации;
  • 1991 год — основана Петровская академия наук и искусств в Санкт-Петербурге;
  • 1991 год — основана Федерация космонавтики России.

Родились:

  • 1598 год — Джованни Лоренцо Бернини — итальянский архитектор и скульптор;
  • 1863 год — Пьетро Масканьи — итальянский композитор;
  • 1916 год — Екатерина Буданова — советский летчик-истребитель, Герой России.

Ушли из жизни:

  • 1906 год — Эли Дюкоммен — швейцарский журналист, борец за мир, нобелевский лауреат;
  • 1917 год — Людвиг Минкус — австрийский композитор, скрипач и дирижер;
  • 1976 год — Поль Брэгг — американский диетолог, автор книги «Чудо голодания».
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