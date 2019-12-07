День в истории: основание Эрмитажа, день рождения Бернини, Международный день гражданской авиации
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 7 декабря. В этот день отмечают:
- День Георгиевского креста;
- День инженерно-авиационной службы (ИАС) ВКС России;
- Международный день гражданской авиации.
В этот день произошли следующие события:
- 1764 год — основан Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге;
- 1934 год — образованы Кировская, Оренбургская, Омская области и Красноярский край;
- 1944 год — подписана Конвенция о международной гражданской авиации;
- 1991 год — основана Петровская академия наук и искусств в Санкт-Петербурге;
- 1991 год — основана Федерация космонавтики России.
Родились:
- 1598 год — Джованни Лоренцо Бернини — итальянский архитектор и скульптор;
- 1863 год — Пьетро Масканьи — итальянский композитор;
- 1916 год — Екатерина Буданова — советский летчик-истребитель, Герой России.
Ушли из жизни:
- 1906 год — Эли Дюкоммен — швейцарский журналист, борец за мир, нобелевский лауреат;
- 1917 год — Людвиг Минкус — австрийский композитор, скрипач и дирижер;
- 1976 год — Поль Брэгг — американский диетолог, автор книги «Чудо голодания».
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