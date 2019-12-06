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В Башкирии пропал звукооператор известного татарского певца

11:25, 06.12.2019
В Башкирии пропал звукооператор известного татарского певца
Фото: @rishat_thv

Татарстанский певец Ришат Тухватуллин объявил о пропаже своего звукоооператора. Призыв найти человека появился в сторис его «Инстаграма».

По словам артиста, звукооператор Артур Гобузов перед концертом в башкирском городе Чишмы отправился за флешкой. Больше его никто не видел. Команда Тухватуллина обратилась в полицию. Певец просит своих поклонников помочь найти пропавшего коллегу. Сообщается, что Гобузов был одет в синие джинсы и черную куртку.

Общество БашкортостанТатарстан
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