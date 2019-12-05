Итоги дня: уголовное дело после пожара в «Транснефти» в РТ, пресс-конференция Медведева, выигрыш татарстанцев в ЕСПЧ

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 5 декабря.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара на ПАО «Транснефть» в Альметьевске. В огне погибли два человека. Уголовное дело в отношении неустановленных лиц возбуждено по ч. 3 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Министерство финансов США ввело санкции против семи компаний из России, связанных с кибербезопасностью, а также против 17 человек. Там уточнили, что все те, кто попал в санкционный список, связаны с хакерской группой Evil Corp.

Сегодня прошла пресс-конференция премьер-министра России Дмитрия Медведева. На ней он рассказал о самом сложном решении в жизни, о своем мнении по поводу летних протестов в Москве и о возможности блокировки интернета в России в связи с принятием нового закона.

Европейский суд по правам человека утвердил мировое соглашение между Россией и тремя жителями Татарстана, пострадавшими от насилия со стороны полицейских. Им выплатят в сумме 27 тыс. евро.

ГИБДД увеличит количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав, которые будут касаться основ безопасного вождения транспортного средства, а также добавит вопросы, которые касаются психологических основ.

Президент России Владимир Путин наградил жительницу Татарстана Инессу Клюкину, которая стала победителем всероссийского конкурса «Доброволец России — 2019» в номинации «Волонтер года». Она получила премию за проект творческой инклюзивной студии «Э-моция», который был начат в сентябре 2016 года в Казани.

Российский союз автостраховщиков (РСА) опроверг данные о возможном резком росте базового тарифа ОСАГО в Казани и других городах России.



Исполком Казани постановил присвоить участку Большого Казанского кольца (БКК) название «Магистраль 100-летия ТАССР». Такое название получит магистраль от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковской.