Итоги дня: стрельба в Перми, детский онкоцентр в Казани, пожар на заводе в Альметьевске

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 4 декабря.

Подозреваемого в убийстве бывшей жены, двухлетнего сына и 19-летнего пасынка Айнура Харисова заключили под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней. Меру пресечения избрал Менделеевский суд. Харисов будет находиться в СИЗО до 3 февраля.



Министр здравоохранения РТ Марат Садыков заявил, что в республике принята пятилетняя программа по модернизации стационаров, по которой будут отремонтированы почти все стационары республики.

Следственный комитет раскрыл подробности сегодняшней стрельбы в Перми. По данным СКР, 50-летний житель города открыл огонь в своей квартире. После этого подозреваемый вышел на улицу и продолжил стрелять. В итоге была убита женщина, а также ранены прохожий и сотрудник Росгвардии. Подозреваемый находился в состоянии опьянения, а ружьем владел незаконно. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений), ч. 3 ст. 30 п. «а, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).



В 2020 году в Казани начнется строительство детского центра онкологии, гематологии и хирургии при Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ). Будущий центр рассчитан на 100 коек. Больше половины (52%) финансирования возьмет на себя федеральный бюджет. Остальные 48% выделены региональными властями. Строительство здания запланировано рядом с ДРКБ. Планируется, что работа завершится за два года.



Сегодня в Альметьевске произошел пожар на заводе «Транснефть». По информации ГУ МЧС РФ по РТ, работники ПАО «Транснефть» проводили плановые работы по очистке неэксплуатируемого резервуара объемом 20 000 кубических метров. Произошло возгорание снаружи и в обваловании, внутри резервуара — сильное задымление. Информация о возможных погибших и пострадавших уточняется. Открытое горение внутри резервуара было ликвидировано в 13.24.