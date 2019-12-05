День в истории: основание «Сектора Газа», день рождения Уолта Диснея, самый несносный день в году
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 5 декабря. В этот день отмечают:
- Самый несносный день в году;
- День поющих звезд;
- День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой;
- Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (Всемирный день волонтера);
- Всемирный день ниндзя.
В этот день произошли следующие события:
- 1714 год — Петр I учредил орден Святой великомученицы Екатерины;
- 1766 год — в Англии основан аукционный дом «Кристис»;
- 1925 год — состоялась премьера кинофильма С. Эйзенштейна — «Броненосец Потемкин»;
- 1931 год — в Москве разрушен Храм Христа Спасителя;
- 1936 год — принята вторая Конституция СССР — «сталинская»;
- 1987 год — в Воронеже основана советская и российская рок-группа «Сектор Газа»;
- 2003 год — на Байкало-Амурской магистрали состоялось открытие Северомуйского железнодорожного тоннеля;
- 2003 год — в вагоне поезда Кисловодск — Минеральные Воды совершен теракт.
В этот день родились:
- 1782 год — Мартин Ван Бюрен — восьмой президент США (1837–1841), американский политический и государственный деятель;
- 1803 год — Федор Тютчев — русский поэт, дипломат, консервативный публицист;
- 1820 год — Афанасий Фет — русский поэт, переводчик, мемуарист;
- 1901 год — Уолт Дисней — американский кинорежиссер-мультипликатор, продюсер, художник.
Ушли из жизни:
- 1791 год — Вольфганг Моцарт — австрийский композитор и музыкант;
- 1870 год — Александр Дюма (отец) — французский писатель и драматург;
- 1881 год — Николай Пирогов — русский хирург, основоположник военно-полевой хирургии, педагог, академик;
- 1926 год — Клод Моне — французский художник, один из основателей импрессионизма.
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