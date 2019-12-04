Дмитрий Медведев выступил против штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

Фото: правительство России

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что из-за некорректной работы спидометров водители с трудом могут контролировать лимит скоростного режима. Введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч пока отложено.

«Как человек, который тоже за рулем сидит, во всяком случае иногда, должен вам сказать, что эти 10 км/ч часто «не ловятся» даже самими водителями. Иногда на спидометре этого даже не видно, все это прыгает достаточно подвижно, особенно когда речь идет о машинах не очень новых», — передает слова премьера «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что МВД России намерено дополнительно проработать вопрос целесообразности введения штрафа для автомобилистов за превышение скорости на 10—20 км/ч. Проработать вопрос о введении таких штрафов дал задание Дмитрий Медведев.