День в истории: выпуск первого «Москвича-400», смерть Хайяма, день заказов подарков Деду Морозу
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 4 декабря. В этот день отмечают:
- Международный день объятий.
- День заказов подарков Деду Морозу.
- День российской информатики.
- Международный день гепарда.
- День угощения птиц и белок.
В этот день произошли следующие события:
- 1674 год — Жак Маркетт основал у озера Мичиган миссионерский пост, впоследствии ставший городом Чикаго.
- 1707 год — в Москве основан главный военный клинический госпиталь имени Н.Н. Бурденко.
- 1946 год — на заводе АЗЛК выпущен первый легковой автомобиль марки «Москвич-400».
- 1948 год — в СССР запатентована цифровая электронная вычислительная машина.
- 1995 год — основан контрольно-профилактический отдел (КПО) в системе МВД РФ.
В этот день родились:
- 1795 год — Томас Карлейль — британский писатель, публицист, историк и философ.
- 1878 год — Михаил Романов — великий князь, брат Николая II, русский военный и государственный деятель.
- 1882 год — Яков Перельман — советский ученый, популяризатор физики, математики и астрономии.
- 1982 год — Ник Вуйчич — австралийский мотивационный оратор, проповедник, меценат и писатель.
Ушли из жизни:
- 1131 год — Омар Хайям — персидский поэт, математик, астроном, философ.
- 1798 год — Луиджи Гальвани — итальянский физик и физиолог, один из основоположников учения об электричестве.
- 1860 год — Сергей Трубецкой — русский офицер, декабрист.
- 1902 год — Чарльз Доу — американский журналист, один из создателей индекса Доу-Джонс.
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