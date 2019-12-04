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День в истории: выпуск первого «Москвича-400», смерть Хайяма, день заказов подарков Деду Морозу

01:26, 04.12.2019
День в истории: выпуск первого «Москвича-400», смерть Хайяма, день заказов подарков Деду Морозу
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 4 декабря. В этот день отмечают:

  • Международный день объятий.
  • День заказов подарков Деду Морозу.
  • День российской информатики.
  • Международный день гепарда.
  • День угощения птиц и белок.

В этот день произошли следующие события:

  • 1674 год — Жак Маркетт основал у озера Мичиган миссионерский пост, впоследствии ставший городом Чикаго.
  • 1707 год — в Москве основан главный военный клинический госпиталь имени Н.Н. Бурденко.
  • 1946 год — на заводе АЗЛК выпущен первый легковой автомобиль марки «Москвич-400».
  • 1948 год — в СССР запатентована цифровая электронная вычислительная машина.
  • 1995 год — основан контрольно-профилактический отдел (КПО) в системе МВД РФ.

В этот день родились:

  • 1795 год — Томас Карлейль — британский писатель, публицист, историк и философ.
  • 1878 год — Михаил Романов — великий князь, брат Николая II, русский военный и государственный деятель.
  • 1882 год — Яков Перельман — советский ученый, популяризатор физики, математики и астрономии.
  • 1982 год — Ник Вуйчич — австралийский мотивационный оратор, проповедник, меценат и писатель.

Ушли из жизни:

  • 1131 год — Омар Хайям — персидский поэт, математик, астроном, философ.
  • 1798 год — Луиджи Гальвани — итальянский физик и физиолог, один из основоположников учения об электричестве.
  • 1860 год — Сергей Трубецкой — русский офицер, декабрист.
  • 1902 год — Чарльз Доу — американский журналист, один из создателей индекса Доу-Джонс.
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